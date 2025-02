Fietser komt ten val, bewoners laten politie pv opmaken van slecht wegdek: “Er moet iets aan gedaan worden”

Viviane Willems (70), al jarenlang bewoonster van de Brembosstraat, heeft de gemeente meermaals gecontacteerd over de gevaarlijke toestand van de weg. “De straat is al jaren in heel slechte staat”, zucht Willems gefrustreerd. “Het wegdek is zeer hobbelig en er zijn enorme spleten. Bij regenweer staan er grote plassen. Hier vallen regelmatig fietsers. Ik heb het zo vaak gemeld, maar er gebeurt gewoon niets. Vorige week is een jongen van 15 gevallen door die diepe groeven. Ik heb hem opgevangen en de eerste zorgen toegediend.”

Viviane heeft er zelfs de politie bijgehaald om een vaststelling te laten doen van het ongeval en een proces-verbaal op te maken. Volgens haar is het probleem dan ook al jarenlang gekend. "De gemeente is wel eens komen kijken, maar er wordt telkens gezegd dat er geen geld of prioriteit is om het aan te pakken. Intussen zitten wij als bewoners met een kapotte straat. Ook autobestuurders hebben moeite en wij hebben last van trillingen in onze huizen", voegt ze eraan toe.