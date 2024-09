Gemeenteraad Dilbeek keurt tracé fietssnelweg F2 richting Ternat af: “De bezwaren van onze inwoners zijn terecht”

Al jaren wordt er gediscussieerd over een verlening van de fietssnelweg F2 richting Ternat. Vandaag werkt De Werkvennootschap aan de fietssnelweg tussen de Molenstraat in Bodegem en het Brussels Gewest. Het project richting Ternat is in handen van de provincie Vlaams-Brabant.

Oorspronkelijk zou de fietssnelweg tussen Brussel en Denderleeuw volledig aan de noordzijde van het spoor liggen. Uiteindelijk werd besloten om voorbij het station van Sint-Martens-Bodegem via een tunnel naar de zuidzijde van het spoor te gaan, om in Ternat op de Heirbaan terug naar de noordkant te gaan.

Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond de vastlegging van de toekomstige rooilijnen (grens openbaar domein/privaat domein) was er heel wat protest, ook van de Bodegemse Dorpsraad.

Schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur: “Een aantal van de bezwaren werden gevolgd. Het Agentschap Natuur en Bos is de enige Vlaamse instantie die tegen een noordelijk tracé is terwijl die de minste impact heeft op de omwonenden én de meest kwaliteitsvolle route is zonder overdreven hellingen.”

Natuurgebied

Het Agentschap Natuur en Bos wil het natuurgebied ten noorden van de spoorweg beschermen. Volgens de gemeente ligt echter ook in het zuidelijk deel van de omgeving een natuurgebied, dat is wel kleiner.

“Volgens de gemeente weegt het argument van het natuurgebied te zwaar door in de totale beslissing en is er onvoldoende rekening gehouden met de kwaliteitseisen van de fietssnelweg en de impact op omwonenden. In beide gevallen zou er sanering noodzakelijk zijn, natuurcompensatie en een goede integratie in een nu ontoegankelijk natuurgebied. Wij zien niet in waarom er dan niet voor een noordelijke piste kan gekozen worden met de nodige compenserende maatregelen”, vervolgt Stijn Quaghebeur.

Vervolg

De gemeente heeft het rooilijnplan niet vastgesteld. “Wij willen hiermee de druk verhogen om opnieuw rond de tafel te zitten en de noordelijke route uit te werken. Wij zijn steeds voor een noordelijke route geweest, maar waren bereid voor een zuidelijk alternatief te gaan. Maar de mening van de bevolking is ook van belang. We kunnen terechte bezwaren niet naast ons neer leggen. Anders zijn openbare onderzoeken schone schijn”, besluit Quaghebeur.