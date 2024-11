Jong cd&v Liedekerke: "Rechtstreekse treinverbindingen met Gent of Leuven afschaffen, is onbegrijpelijk"

“ Dagelijks maken meer dan tweeduizend reizigers gebruik van ons treinnetwerk om naar hun werk, school of andere bestemmingen te reizen. De treinen zitten dan ook steevast vol, wat de noodzaak van een frequente en directe verbinding alleen maar onderstreept. De beslissing om geen rechtstreekse verbindingen meer te voorzien tussen Liedekerke en belangrijke steden zoals Gent en Leuven, is dan ook onbegrijpelijk, in het bijzonder met oog op studenten die dagelijks deze verplaatsing maken,” klinkt het in de open brief van jong cd&v.

De jongeren vinden de inperking van het aantal treinen in Liedekerke onbegrijpelijk, omdat het verminderen van het aantal treinen ingaat tegen de doelstellingen in het vervoersplan van de NMBS, zeggen ze. “Deze wijzigingen staan in schril contrast met de doelstellingen van het vervoersplan, waarin de NMBS zich inzet om tegen 2026 het aantal treinkilometers met 7,3 procent uit te breiden en het aantal reizigers met 30 procent te laten groeien. Door verbindingen zoals die van Liedekerke te verminderen, wordt echter het tegenovergestelde effect bereikt.” Meer hierover zie je in ons nieuws.