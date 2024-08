Laatste van zeven trajectcontroles in Asse actief: “Maximum 30 in centrum van Mollem”

Begin maart werden in Asse starten verschillende trajectcontroles operationeel in de zone 30 in het centrum en de deelgemeenten. Vorige maand traden die in Kobbegem en Bekkerzeel in werking, nu volgt de trajectcontrole in Mollem. “Trajectcontroles zorgen in tegenstelling tot flitspalen voor een gelijkmatigere verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders vaak plots af, om daarna opnieuw op te trekken”, verklaart de gemeente Asse de keuze voor de controles. “Bovendien werken ze de klok rond, waardoor we de bemande controles nog gerichter inzetten op andere plaatsen.”

Vier trajectcontroles werden in maart al actief in de gemeente. De eerste maanden controleerden ze meer dan 800.000 wagens. “Bijna 8.000 van hen begingen een overtreding. Zowat 8 op de 10 overtredingen wordt begaan door niet-Assenaren die zich aan een te hoge snelheid een weg zoeken via de kleinere wegen in Asse”, klonk het vorige maand. “Wanneer andere wegen plots meer verkeer krijgen te slikken, rollen we ook hier extra flankerende maatregelen uit. Eerste metingen geven aan dat dit niet meteen het geval is.”