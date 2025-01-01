Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

Ten laatste vanaf 1 januari laten Grimbergen, Wemmel, Meise, Vilvoorde en Machelen de straatverlichting opnieuw ‘s nachts branden. Door de vervanging van de oude lampen door ledverlichting zijn de energiekosten gedaald.

Door hoge elektriciteitskosten beslisten de gemeenten tijdens de energiecrisis van 2022 om tussen middernacht en 5.00 uur 's ochtends de straatverlichting te doven, met uitzondering van weekendnachten. Aangezien de oude straatverlichting is vervangen door LED-lichten zijn de kosten gedaald. Reden voor de gemeenten om de straatverlichting opnieuw een ganse nacht te laten branden, zij het met aangepaste sterkte aangezien de LED-verlichting tot dertig procent kan worden gedimd.

Meest bekeken

Samenleving
Justitie
Politiek

Cult Café in Beersel moet sluiten: "Nu naar Biercentrum De Lambiek kijken"

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

Mobiliteit

Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Jeugd

75 jaar Chiro Buizingen: "We waren allemaal jong hè"

Mobiliteit

Oversteek fietssnelweg in Ternat wordt overzichtelijker: "Nieuwe ligging verbetert de zichtbaarheid"

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

Cultuur
Samenleving
Vlaamse Rand

Eerste editie van Homiland Festival in Asiat Park: "Dansen, shaken en drinken"

vrij 26 sep
Economie
Politiek

Meise heeft detailhandelsplan: "Aandacht voor horeca en beleving"

vrij 26 sep
Groen
Vlaamse Rand

Primeur in Plantentuin Meise tijdens themadag ‘Zaaien met impact’

vrij 26 sep