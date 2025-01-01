Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

Door hoge elektriciteitskosten beslisten de gemeenten tijdens de energiecrisis van 2022 om tussen middernacht en 5.00 uur 's ochtends de straatverlichting te doven, met uitzondering van weekendnachten. Aangezien de oude straatverlichting is vervangen door LED-lichten zijn de kosten gedaald. Reden voor de gemeenten om de straatverlichting opnieuw een ganse nacht te laten branden, zij het met aangepaste sterkte aangezien de LED-verlichting tot dertig procent kan worden gedimd.