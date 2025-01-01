Ook politiezone KASTZE bindt strijd aan met e-steps: “Een e-step is geen speelgoed”

Vanaf september zet men in de zone Kastze vooral in op sensibilisering om steppers bewust te maken van de verkeersregels omtrent het gebruik van de e-step. "Een e-step is geen speelgoed, maar een voertuig. Rijd op het fietspad als dat voorzien is, nooit op het voetpad. Neem geen passagier mee op de step en een e-step besturen onder de 16 jaar mag niet. In de komende weken zetten we in op sensibilisering, maar vanaf oktober volgen gerichte controleacties waarbij we streng zullen zijn", zegt korpschef Filip Van Steenbergen.

In 2024 registreerde België 1.825 letselongevallen met e-steps, gemiddeld vijf per dag.

“Hoewel de ongevallencijfers op lokaal niveau relatief laag zijn, zijn e-step-gebruikers kwetsbaar en kunnen de gevolgen bij een ongeval ernstig zijn. Wie niet in regel is met de wetgeving, riskeert een boete of zelfs inbeslagname van de e-step”, aldus Van Steenbergen.