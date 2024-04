Nog een kleine maand en dan wordt de Budabrug - op de grens van Brussel en Vilvoorde - terug op haar plaats gezet. De brug raakte eind 2022 beschadigd nadat er een schip tegen botste. Al anderhalf jaar staat ze in een loods langs het kanaal in Zwijndrecht om hersteld te worden. Dat is een huzarenstukje, want de Budabrug is een stukje erfgoed uit 1955. Maar met veel geduld en precisie is ze nu eindelijk bijna klaar.