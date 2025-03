Sterke vrouwen! Cindy, vrouw des huizes Sommers

Al 27 jaar is Cindy De Meyer samen met Willy Sommers, waarvan zeven jaar getrouwd. Cindy is niet alleen de vrouw van Willy, ze speelt ook een niet te onderschatten rol in zijn carrière als artiest en ontzorgt hem op alle mogelijke vlakken. “Naast de zorg voor het gezin is dat de kostuums klaarleggen voor Willy of eten maken als hij in het midden van de nacht terugkeert van optredens”, zegt Cindy. “Mensen vragen zich soms of wat ik elke dag toe thuis, maar ook mijn wekker loopt ’s ochtends om zes uur af. Eigenlijk kan ik doen wat ik graag doe, tijd steken in mensen die ik heel graag zie.”

Toch heeft ze ook eigen plannen. “Tijdens de coronapandemie heb ik een opleiding tot hondentrimster gevold”, zegt Cindy. “Af en toe ga ik eens helpen bij iemand die dat vraagt, het is een leerproces om bezig te blijven. Maar op termijn komt er zeker nog wel iets uit de bus, daar ben ik zeker van.”