Oude Bospoortbrug in Halle wordt deze maand afgebroken

De geschiedenis van de Bospoortbrug is nauw verbonden met die van het Kanaal naar Charleroi zelf. “Het betonnen gedeelte van de huidige Bospoortbrug dateert uit 1954 en heeft zijn beste tijd gehad. Daarom bouwen we een gloednieuwe brug over het Kanaal naar Charleroi. Om plaats te maken voor dit nieuwe kunstwerk, moeten we nu eerst de oude brug afbreken”, aldus Krista Maes, waarnemend gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe Bospoortbrug

De nieuwe Bospoortbrug wordt een tafelbrug die verticaal omhoog komt wanneer er grote schepen moeten passeren. De beweegbare brug wordt 7 meter breed en zal enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De brug opent en sluit op ongeveer 7 à 8 minuten. De nabijgelegen Baileybrug, die vorig jaar 20 meter naar het noorden werd verplaatst, blijft tijdens die brugopeningen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Door de verhoging kunnen schepen met 3 lagen containers onder de brug passeren.

De infrastructuurwerken rond de brug zijn al gestart in 2024. In september 2026 moet alles klaar zijn. Tijdens de werken blijft de Willamekaai dicht voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Basiliekstraat.