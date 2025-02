Sneeuw zorgt voor drukke ochtendspits: “Onvoldoende zien aankomen”

Onder meer in Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos werden mensen vanochtend wakker met een wit laagje. “Het is opletten op de weg door de onverwachte sneeuw. Onze diensten ruimen waar ze kunnen en houden de nauwlettend situatie in de gaten”, laat de gemeente Londerzeel weten. Het Vlaams Verkeerscentrum telt ongeveer 500 kilometer file op de Vlaamse wegen. “Het drukke dinsdagochtendverkeer moet over wegen die op vele plaatsen glad of waterglad zijn. Stel je vertrek even uit als dat lukt”, raadt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan.

Weerman David Denehauw van het KMI verontschuldigt zich voor de hinder. “Pas vanochtend vroeg waren er voldoende elementen om een KMI-waarschuwing voor gladheid te lanceren. We hadden dit gisterenavond onvoldoende zien aankomen om toen al te waarschuwen. Er was lokaal sneeuw voorspeld maar te weinig en op te weinig plaatsen. Sorry voor de hinder”, klinkt het.