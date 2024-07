Trajectcontroles in Asse doen hun werk: “Bijna iedereen houdt zich aan de snelheid”

Begin maart werden in Asse starten verschillende trajectcontroles operationeel in de zone 30 in het centrum en de deelgemeenten. “Sinds de start werden meer dan 800.000 wagens over de vier trajecten die al actief zijn gecontroleerd. Bijna 8.000 van hen begingen een overtreding”, zegt waarnemend burgemeester Jan De Backer. “Zowat 8 op de 10 overtredingen wordt begaan door niet-Assenaren die zich aan een te hoge snelheid een weg zoeken via de kleinere wegen in Asse.”

De trajectcontroles krijgen dan ook een positieve evaluatie. Sinds maandag is de trajectcontrole in Kobbegem operationeel, volgende week volgt die in Bekkerzeel en eind augustus die in Mollem. “De wegen rond de trajectcontroles worden gescreend. Via metingen bekijken we of er effectief verschuivingen in het gebruik van bepaalde wegen zijn”, zegt De Backer. “Wanneer andere wegen plots meer verkeer krijgen te slikken, rollen we ook hier extra flankerende maatregelen uit. Eerste metingen geven aan dat dit niet meteen het geval is.”