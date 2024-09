Werken aan gevaarlijk kruispunt Drijpikkel uitgesteld: “Verkeersinfarct vermijden"

Het Agentschap Wegen en Verkeer zou vanaf vorige maandag enkele aanpassingen uitvoeren aan het kruispunt ‘de Rotterik’ van Zijp met de Boechoutlaan in Grimbergen. Zo zouden er verkeerslichten komen, nieuwe veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, een degelijk wegdek in plaats van de putten vandaag en een betere verkeerslus voor de bussen die er moeten draaien.

“Maar de werken zijn uitgesteld”, zegt woordvoerder Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “De aannemer stond klaar, maar twee van de drie betrokken gemeentebesturen wilden geen signalisatievergunning verlenen. Wanneer de werken kunnen heropstarten, is onduidelijk.”

“Wij hebben geen signalisatievergunning gegeven, omdat er op hetzelfde moment een tweede werf aan de ingang van de Plantentuin verderop wordt opgestart”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Twee werven op dezelfde verkeersas opstarten, is geen goed idee. De Nieuwelaan wordt ter hoogte van de Plantentuin zo volledig afgesloten voor het verkeer, op hetzelfde moment dat ook het kruispunt van de Nieuwelaan met de Drijpikkel verderop zou worden afgesloten.”

“Dat kunnen we niet laten gebeuren. We zouden inwoners uit de wijk Bouchout in feite afsluiten langs twee kanten en hen zo gijzelen. Zodra de werken aan de ingang van de Plantentuin af zijn en de Nieuwelaan terug open kan gesteld worden, kunnen de werken aan de Drijpikkel heropstarten.”

“Geen signalisatievergunnnig”

“Ook Grimbergen gaf geen signalisatievergunning voor de werken aan de Drijpikkel”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Roosen van Grimbergen. “We vinden wel dat de werken aan de Rotterik-Drijpikkel zeker moeten gebeuren voor een veiliger kruispunt.”

“Maar die werf opstarten tegelijk met werken aan de Plantentuin én asfalteringswerken aan de Romeinsesteenweg onder de brug van de A12, zou onverantwoord zijn. We zouden zelf een verkeersinfarct organiseren. Dat gaan we niet laten gebeuren. Er is ook nog zoiets als een minderhinderplan.”

Oprit A12 Plantentuin Meise

Eerder vroeg oppositieraadslid Sonja Becq van Meise om de oprit van de A12 Plantentuin Meise open te stellen tijdens de werken. “Dat zal vanaf 16 september gebeuren als de werken worden opgestart aan de ingang van de Plantentuin”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “De oprit van de A12 zal er tijdelijk tijdens de werken, die tot eind november duren, worden opengesteld. Daarna kan de werf aan de Drijpikkel worden opgestart.” Ook tijdens die werken zal volgens de huidige planning de oprit van de A12 Plantentuin Meise tijdelijk worden geopend.