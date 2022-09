Nieuwe voetbalvelden in Diegem zien eruit als graveltennisbanen door chemische reactie

Onheil blijft de gemeente achtervolgen op de vernieuwde voetbalinfrastructuur in De Kosterstraat in Diegem. “De streefdatum voor de twee nieuwe synthetische velden was 2 september”, legt schepen Peter Roose (N-VA) uit. “De aannemer heeft eind augustus goed werk geleverd in dat warm weer en alle velden waren perfect op tijd klaar. Maar de hevige regenval die daarop volgde, heeft stokken in de wielen gestoken. Er is een chemische reactie ontstaan met de lijmolie onder de grasmatten. Die heeft zich blijkbaar rond de kurk gezet waardoor er zich een waterafstotende laag heeft gevormd. Met als gevolg dat er geen drainage meer is van het water en dat al het water op het veld blijft staan. De kurkkorrels, die ook aan mekaar plakken, zijn daarbij ook komen bovendrijven waardoor we momenteel meer het uitzicht van een tennis- dan een voetbalveld hebben.”

Het is een duidelijk geval van overmacht, zo blijkt. “De aannemer heeft al honderden grasvelden aangelegd, zelfs in het buitenland. Het is de eerste keer in zeven jaar dat hij dit aan de hand heeft, uitgerekend weer in Diegem.” De gevolgen laten zich raden. “Er is gelukkig nog een bestaand synthetisch veld dat nog gebruikt kan worden maar uiteraard is dat te weinig met 350 jeugdspelers. Vorige weekend is er een match of vijf afgelast geweest. Deze week zijn een paar wedstrijden verplaatst naar zondag om toch maar alles op het derde, al bestaande veld te kunnen afwerken. De jeugdploegen van Diegem Sport kunnen weliswaar deels in Machelen trainen maar het is toch vooral veel schuiven momenteel.”

De gemeente hoopt maandag samen met de aannemer een oplossing te vinden. “Deze week zijn testen uitgevoerd. Ik ga geen uitspraken doen over een mogelijke oplossing. Ik wacht op het verdict van de aannemer. Hopelijk kan hij ons zo snel mogelijk helpen zodat alle jeugdploegen die daar actief zijn terug kunnen voetballen.” De velden vallen sowieso wel nog onder garantie.

Het is niet de eerste tegenslag op het vernieuwde complex. In juni drongen onverlaten binnen op de werf, gingen joyriden met een bulldozer en veroorzaakten heel wat schade. Daarop werd een bewakingscamera geplaatst die er overigens nog altijd staat. “Omdat er toch nog mensen het ‘s nachts nodig vonden om daar binnen te dringen. De veiligheidsfirma is een paar keer moeten tussenkomen. Daarom hebben we dit contract verlengd.”