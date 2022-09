Willy Teirlinck over Evenepoel: "Wat Remco deed, is onuitgegeven op een WK"

Net als zovele anderen, is ook ex-prof Willy Teirlinck uit Affligem zwaar indruk van de wereldtitel van Remco Evenepoel. Willy was nog ploegleider van Patrick Evenepoel, de papa van Remco die ook wielrenner was. Willy was zelfs getuige op het huwelijk van papa Patrick en Agna. Dat uit dat huwelijk een wereldkampioen zou voortkomen, had niemand durven voorspellen. Ook Willy niet.

“Wat Remco gisteren gepresteerd heeft, is onuitgegeven in een wereldkampioenschap. Op een WK valt in principe altijd de beslissing in de laatste ronde, maar Remco reed gisteren iedereen aan flarden”, reageert Willy Teirlinck. “Het was precies of hij gisteren tegen de nieuwelingen reed. Als je er 2 minuten van wegrijdt, dan heb je de concurrentie gewoon versmacht.”

Niet alleen de overwinning op het WK is indrukwekkend, ook de eindwinst in de Vuelta is een uitzonderlijke prestatie van Remco. Teirlinck kan het weten want hij won zelf enkele ritten in de Vuelta. “Iedereen zei op voorhand, hij kan niet volgen in de bergen boven 200 meter. Hij heeft nu bewezen dat hij klaar is en dat hij een grote rondetoekomst voor zich heeft, wat betreft Ronde van Frankrijk en Italië. Wat fantastisch zou zijn voor het Pajottenland.” Volgens Teirlinck moeten we de basis van de schitterende prestaties van Remco op het mentale vlak zoeken. “Hij staat ook zeer sterk in zijn schoenen momenteel. Na de uitspraken vorig jaar. Ook de familie, met al de bagger die ze over zich gekregen hebben, dan moet je natuurlijk over een sterk stel benen en sterk hoofd beschikken.”