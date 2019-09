‘Ondanks sociaal akkoord nog de hele dag hinder voor busverkeer in regio Asse’

De directie en vakbonden van De Lijn hebben een akkoord bereikt over de mank lopende chauffeursplanning in de regio Asse. Die was vanmorgen de aanleiding voor een spontane staking bij de chauffeurs. Omdat de chauffeurs desondanks vandaag niet meer uitrijden, zal het busverkeer in de regio Asse nog de hele dag verstoord zijn.

Vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD) motiveerde vanmorgen de staking door er op te wijzen "dat in Asse alles in het honderd loopt met de chauffeursplanning." Reden is het personeelstekort, klinkt het: “Mensen worden niet op tijd verwittigd als een collega afwezig is, krijgen te maken met verbaal en fysiek geweld en doen veel overwerk," aldus Conters die tegelijk aangaf dat niet in alleen in Asse, maar ook elders gelijkaardige problemen zijn.

Oplossingen

De Lijn heeft zich tijdens de onderhandelingen vandaag geëngageerd om in overleg met personeel en vakbonden tot een structurele oplossing te komen. "Er zullen een aantal pistes worden bekeken die moeten leiden tot het wegwerken van de fouten in de planning, het toekennen van alle verlofdagen die nog voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen, het meer ademruimte te geven aan het personeel en een verbetering van de communicatie naar de reizigers," aldus Loos.

De Lijn blijft zich volgens Loos inspannen om bijkomende chauffeurs aan te werven en er wordt wel degelijk sterke vooruitgang geboekt. "Wij beseffen dat we er nog lang niet zijn. Chauffeur is een knelpuntberoep en de hele transportsector heeft het moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. Asse ligt bovendien in een regio waarbinnen het extra moeilijk is omdat vele grote bedrijven er in een kleine vijver vissen," aldus Loos.



Praktische hinder

Als gevolg van de staking in de stelplaats Asse rijden momenteel op de lijn 214 Aalst-Brussel slechts ongeveer de helft van de bussen. Dat is ook het geval voor de lijnen 241 en 355. Op de lijnen 240, 242, 243 en 625 is er vrijwel geen busverkeer. De problemen zullen zoals gemeld nog de hele dag duren. De vakbonden hebben na afloop van het overleg de garantie gegeven dat de dienstverlening vanaf zaterdagochtend opnieuw normaal zal verlopen.