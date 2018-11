‘Paarden natuurlijk!’ voor biodiverse landschappen

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Zuid-Hageland gaven vanmiddag het startschot voor ‘Paarden natuurlijk!’. Dit project, met steun van de provincie, wil paardenhouders stimuleren tot meer biodiversiteit in hun landschappen en zo het paard duurzaam integreren in onze streken.

In het project ‘Paarden natuurlijk!’ worden paardenhouders ‘bijgeschoold’ tot landschapsbouwers die meer diverse elementen voorzien op hun weides, waar de vegetatie nu vaak nogal monotoon is. Zo kan het welzijn van de paarden verhogen en de biodiversiteit in de leemstreek, in het zuiden van onze provincie, vergroten. De overeenkomsten in landschap en bodem tussen beide regio’s – Pajottenland/Zennevallei en Hageland - maken een gezamenlijk project zinvol. RINGtv trok naar het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele (Galmaarden), w aar het project werd voorgesteld…