15 gemeenten overschrijden alarmdrempel

Bijna de helft van de gemeenten in onze regio heeft vandaag de alarmdrempel van meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. Het gaat om 15 van de 35 gemeenten, 3 andere gemeenten liggen pal op de alarmdrempel. In vele gevallen gaat het wel om kleinere gemeenten waarbij enkele besmettingen een vertekend beeld geven.

De gemeenten die boven de alarmdrempel zitten zijn Galmaarden, Linkebeek, Gooik, Drogenbos, Dilbeek, Steenokkerzeel, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Zaventem, Wemmel, Kraainem, Sint-Genesius-Rode, Opwijk en Wezembeek-Oppem. Beersel, Overijse en Vilvoorde zitten pal op de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Daartegenover staan zes gemeenten waar de voorbije maand geen enkele besmetting werd vastgesteld: Affligem, Bever, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik en Pepingen.

Vlaams-Brabant blijft de beste leerling van de klas in Vlaanderen, met gemiddeld 17 besmettingen per 100.000 inwoners. Positief is dat in dichtbevolkte gebieden het aantal besmettingen relatief laag blijft. Zo liggen Vilvoorde, Grimbergen en Asse op of onder de drempelwaarde. In Dilbeek ligt het aantal nieuwe besmettingen momenteel het hoogst met 18 bevestigde besmettingen de voorbije week.

Gisteren werden in Halle-Vilvoorde in totaal 19 besmettingen vastgesteld, zaterdag 34 besmettingen. Dat betekent wel dat het virus ook bij ons lichtjes aan kracht wint, want een weekend eerder schommelde het aantal besmettingen rond de 10 per dag. De voorbije week werden in onze regio in totaal 143 nieuwe besmettingen vastgesteld.