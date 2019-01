2 op 3 Brusselaars wijken uit naar Vlaamse Rand

Van de bijna 70.000 Brusselaars die zich in de voorbije 3 jaar in Vlaanderen kwamen vestigen, belandden er ongeveer 50.000 in Halle-Vilvoorde. Van de Walen die naar Vlaanderen verhuizen, strijkt ook 25 % (1 op 4) neer in de Vlaamse Rand. De cijfers staan te lezen in het antwoord van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, De Crem (CD&V) op een parementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Volgens Klaas Slootmans, nationaal woordvoerder van het Vlaams Belang, bewijzen de cijfers dat de brede Vlaamse Rand hoe langer hoe meer 'verbrusselt'. Twee tendenzen zijn hiervoor verantwoordelijk. "Enerzijds is er de klassieke verhuisbeweging van de autochtone Franstalige middenklasse die Brussel ontvlucht en anderzijds is er de interne migratie van allochtonen en niet-Belgen van Brussel in de richting van de Rand", zegt Sloortmans. Volgens Vlaams Belang illustreert ook de forse neergang van de MR in Brussel de these van een massale uittocht van autochtone Franstaligen.

Het Vlaams Belang verwijst ook naar de recente cijfers van het Federaal Planbureau. Daarin wordt voorspeld dat de bevolkingstoename zich de komende decennia meer in Halle-Vilvoorde dan in Brussel zal voordoen. Volgens die berekeningen zal de bevolking van Halle-Vilvoorde tijdens de vogende jaren toenemen met 270.000 mensen (van 627.000 naar 897.000) of een stijging van maar liefst 43 %

"Voor een regio die nu al één van de meest dichtbevolkte van het land is, is dat een catastrofe", zegt Slootmans. "De gevolgen op het vlak van onderwijs, vastgoedprijzen, onderwijs, mobiliteit en het groene karakter zijn niet te overzien. De sociale verdringing, waarbij steeds meer jonge Vlaamse gezinnen wegtrekken richting betaalbaar woongebied zal hierdoor nog versterken. Indien we niet ingrijpen, dreigen de Vlamingen een rariteit te worden in de Rand", aldus Slootmans.