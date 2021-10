20 jaar Iedereen Verdient Vakantie: “Ook kwetsbaren moeten batterijen kunnen opladen”

15 procent van de Vlamingen groeit vandaag op in een gezin voor wie een week vakantie onbetaalbaar is. Dankzij Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme Vlaanderen kan het gelukkig wel. ”Het is een uniek systeem”, zegt Peter De Wilde CEO van Toerisme Vlaanderen. “Want de financiële inspanning komt volledig van de toeristische aanbieders die aangesloten zijn bij het netwerk, en daar staat geen enkele vorm van subsidiëring tegenover. De aanbieders geven kortingen die meestal schommelen rond de 40 procent, en het netwerk zorgt er bovendien ook voor dat de kortingen terechtkomen bij de mensen die het écht nodig hebben.” “Ik wil dat Vlaanderen een vakantieland is voor iedereen”, vult Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) aan. “Iedereen moet de kans krijgen om de batterijen terug op te laden tijdens een daguitstap of meerdaagse vakantie. Voor kwetsbare mensen is het des te belangrijker dat ze er even tussenuit kunnen." Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Iedereen Verdient Vakantie wordt er vandaag en morgen in het domein van Hofstade in Zemst een feestje gebouwd met toeristische aanbieders, sociale organisaties en vakantiegangers.