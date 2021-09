20-jarige Halse stelt literatuurdebuut voor

“Op zoek” is het literatuurdebuut van de 20-jarige Nikita Goossens uit Halle. Het vertelt het verhaal van twee jongeren op de drempel van volwassenheid die op zoek zijn naar zichzelf. Vanavond wordt het boek voorgesteld in het Cultuurcafé van Cultuurcentrum het Vondel in haar thuisstad.

“Op zoek” vertelt het verhaal van de tieners Kate en Noah en volgt hen van de kerst tot na de zomer van hun eerste jaar hogere studies. “Die periode brengt veel emoties teweeg in het leven van de hoofdpersonages,” legt Goossens uit. “Ik weet niet of ik die vrolijk of somber kan noemen, het is gewoon ‘het leven’.”

Goossens vond wat aanknopingspunten uit haar eigen jonge leven voor het boek. “De twijfels die gepaard gaan bij het maken van een studiekeuze had ik ook, dus in die zin is het verhaal voor velen herkenbaar.” Maar een weergave van haar eigen leven, lees je niet in “Op zoek”. Het boek is pure fictie, een weg die Goossens in de toekomst misschien wel vaker wil bewandelen. Ze studeerde Journalistiek en heeft altijd al geschreven. “Ik droom misschien wel van een literaire loopbaan, maar ik ben ook realistisch. We zien dus wel waar dit boek me brengt.”

“Op zoek” van Nikita Goossens is uitgegeven bij Beefcake Publishing in Gent. Je kan het boek bestellen via de uitgever, via online boekhandels of rechtstreeks bij de auteur.