20 procent minder ongevallen met letsels

Twintig procent minder ongevallen met lichamelijke letsels vorig jaar, die balans maakt provinciegouverneur Spooren op na het eerste Strategisch Overleg rond Verkeersveiligheid. Volgens Spooren zijn de goeie cijfers te danken aan de vele acties rond verkeersveiligheid. Al speelt ook de coronacrisis een rol, omdat er minder verkeer op de baan was. Volgens Spooren gaan de cijfers in onze provincie al enkele jaren de goede richting uit, maar moet er blijven worden ingezet op verkeersveiligheid. Dat toont ook de flitsmarathon aan die gisteren in onze regio werd gehouden. Ook al waren de controles aangekondigd, op de Merchtemsesteenweg in Meise werd een snelheidsduivel betrapt die 125 kilometer per uur reed in de plaats van maximaal 70. De politie trok zijn rijbewijs in. In de politiezone van Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel reed in het totaal 16 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel. In Vilvoorde en Machelen was dat 10 procent. In de Zennevallei tot slot reed 19 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel.