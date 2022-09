21-jarige Luna wint haar eigen bloemenzaak in Halle

De 21-jarige Luna Deloitter is één van de laureaten van de wedstrijd ‘Win je zaak’ van de stad Halle. Daardoor moet ze een jaar lang geen huur betalen voor een pand in de basiliekstraat. “Daar ben ik erg dankbaar voor”, zegt ze.

Luna deed al ervaring op in de bloemenwinkel van haar ouders in Lennik en waagt nu de sprong om in Halle haar eigen zaak te openen. Het winnen van de wedstrijd van de stad Halle maakt dat makkelijker. Ze moet een jaar lang geen huur betalen en krijgt ook nog eens een budget voor renovaties en publiciteit. “Met die publiciteit ben ik volop bezig,” zegt ze. “Verder heb ik het budget al gebruikt om de winkel in te richten en de gevel aan te bekleden.”

Luna gebruikt daarvoor niet alleen de centen van Halle, maar steekt zelf ook geld in de zaak. Ze gaat bewust met de centen om, want ook al is ze een jaar lang gespaard van allerlei kosten, de energiecrisis is er voor iedereen. “We hebben timers op de verlichting gezet, zodat de etalageverlichting na een bepaald uur uitgaat. Mocht ik na volgend jaar mijn zaak hier kunnen voortzetten, ga ik ook meteen overal LED-verlichting voorzien.”

Zonder het winnen van de wedstrijd had Luna de stap naar een eigen zaak niet meteen durven te zetten. “Het is niet makkelijk om als jonge ondernemer te starten, maar dit gaf mij een extra zetje. Ik zou iedereen aanraden om aan een volgende editie deel te nemen.”