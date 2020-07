21/7 op RINGtv: Special Zuidfoor

Op de nationale feestdag, krijgt u geen gewone nieuwsuitzending op RINGtv, maar een heruitzending van een special. 3 jaar geleden snoven we de sfeer op van de grootste kermis van het land: de Zuidfoor in Brussel. Ook deze zomer zal de kermis al voor de 140e keer van start gaan en dat op 1 augustus, al zal dat wel zijn met de nodige coronamaatregelen. De Halse foorkramer William is vooral heel opgelucht dat hij zijn attracties bijna weer van stal kan halen.

In een loods in Halle staan het lunapark en de kindermolen van foorkramer William al vier maanden opgeborgen. William herinnert zich het begin van de lockdown in maart nog goed. “We stonden in Halle allemaal klaar om de kermis op te bouwen en plots kregen we het nieuws dat carnaval en de kermis niet zouden doorgaan. Op zo’n moment denk je ‘Dit kan toch niet echt gebeuren’. Maar toch was het zo.”

Met overheidssteun konden foorkramers de voorbije maanden financieel overleven, maar de kermismicrobe blijft kriebelen. “We hebben het enorm gemist om onder de mensen te komen. Samen lachen en praten. De voorbije maanden heb ik vooral alles grondig gepoetst. Nu zijn we helemaal klaar om er weer in te vliegen”, zegt William.

Sinds 1 juli zijn kermissen opnieuw toegelaten, maar de eindbeslissing ligt bij lokale besturen die het op sommige plaatsen nog verbieden. William is opgelucht dat het voor hem dit weekend in Ninove en vooral de week nadien op de Zuidfoor in Brussel écht terug kan beginnen.”Brussel-foor is altijd bijzonder. Het is de grootste kermis van ons land, en ook financieel voor ons de beste. Aan de kasten van het lunapark staan overal tussenschotten, de handgels liggen klaar.”

De Zuidfoor bezoeken kan vanaf 1 augustus. Morgen dompelen we je al even onder in de sfeer met een heruitzending van 3 jaar geleden over de 137e editie van de kermis. Je kan vanaf 12 uur kijken naar de special over de Zuidfoor.