25 bedrijven lonken naar sollicitanten op Dilbeekse jobbeurs

In cultuurcentrum Westrand in Dilbeek hield de VDAB samen met de interlokale vereniging Dilbeek, Asse en Wemmel (ILV DAW) een jobbeurs. 25 bedrijven kregen de kans om hun vacatures bekend te maken.

Met de beurs wilden de verschillende partners zich richten tot werkzoekenden en mensen die op zoek zijn naar een nieuwe professionele uitdaging. Bedoeling was ook om de reguliere en de sociale economie dichter bij mekaar te brengen. “Door de jobbeurs een lokaal karakter te geven, trekken we volop de kaart van het werken binnen eigen regio”, zegt Sander Herbosch van ILV DAW. “Naast een aanbod van knelpuntberoepen zijn we er deze editie weer in geslaagd om enkele lokale bedrijven en ondernemingen aan te trekken. Daardoor krijgen de werkzoekenden dicht bij huis een brede waaier aan sectoren.”

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.