Minister Simonet op bezoek bij Dilbeeks Zenith Graphics: "Illustreert de kracht en het potentieel van onze kmo’s"

Zenith Graphics, opgericht in 1959 als familiebedrijf, is vandaag een technologisch vooruitstrevende kmo die oplossingen biedt voor zes industriële domeinen, waaronder automotive graphics, machine- en gebouwbelettering, en kentekenplaten. Het bedrijf groeide de voorbije tien jaar van 35 naar 130 werknemers, en zag zijn omzet verviervoudigen tot 25 miljoen euro. Sinds 2023 is de volledige productie gevestigd in een modern bedrijfsgebouw in Groot-Bijgaarden.

Kortom, het bedrijf is een toonbeeld voor de maakindustrie in Vlaanderen en, bij uitbreiding België. “Het is een uitdaging om in België te produceren, maar door ondernemerschap en innovatie bewijzen we dat we meespelen op Europees niveau", zegt Kurt Persoons, managing partner bij Zenith Graphics. "We zijn fier om vandaag aan Federaal Minister Simonet als grafisch bedrijf dit in beeld te hebben kunnen brengen. De aanwezigheid van minister Simonet is geen toeval.”

Inderdaad is de aanwezigheid van Simonet geen toeval. “De maakindustrie in Vlaanderen staat op een kantelpunt,” waarschuwt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Ze vertegenwoordigt meer dan de helft van onze export en onze investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling, en is essentieel voor de duurzame transitie. Maar de loonkosten, administratieve druk en energiehandicap brengen ons concurrentievermogen ernstig in gevaar.”

Maar Zenith Graphics is dus een lichtend voorbeeld, vindt de minister. “Zenith Graphics illustreert perfect de kracht en het potentieel van onze kmo’s op nationaal en internationaal vlak. Deze ondernemingen zijn de motor van onze economie en zorgen voor 57,7% van de jobs in de privésector. Het is dankzij onze kmo’s dat we onze ambitie om de werkgelegenheidsgraad op te krikken tot 80% zullen realiseren."