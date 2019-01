260.000 bezoekers voor Hallebad

Meer dan 260.000 bezochten vorig jaar Sportoase Hallebad in Halle. Dat zijn er gemiddeld meer dan 700 per dag. Volgens Sportoase komen die daar niet alleen om te zwemmen.

De groep Sportoase ziet vooral een opmerkelijk stijging in het aantal fitnessbezoeken. “Tegenover vorig jaar is dat aantal verdubbeld. Tijdens de groeplessen die georganiseerd werden schreven zich vorig jaar 1.400 nieuwe mensen in. Het exploitatiejaar kan mede daardoor positief afgesloten worden,” luidt het in een persbericht.



De cijfers zitten dus in de lift. Toch haalt Hallebad twee jaar na de opening nog altijd niet de vooropgestelde doelstelling van 300.000 bezoekers per jaar. Dit weekend organiseert Hallebad opendeurdagen.

Foto: Facebook Sportoase Hallebad