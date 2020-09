277 leerlingen in Vlaams-Brabant legden voorbije maand positieve test af

Een maand na de opening van de scholen legden 277 leerlingen in Vlaams-Brabant een positieve COVID-19-test af. Dat blijkt uit cijfers van het CLB. “Net als in de rest van de samenleving zien we meer besmettingen en quarantaines, maar de scholen zijn geen grote bron van besmettingen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Over heel Vlaanderen werden de voorbije maand meer dan 2.200 leerlingen positief getest op het coronavirus. In onze provincie legden tussen 1 en 27 september 277 leerlingen 28 personeelsleden een positieve test af. De voorbije twee weken werden ook 2.000 leerlingen uit voorzorg ook in quarantaine geplaatst. Op basis van dat contactonderzoek blijkt volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het aantal besmettingen binnen schoolmuren erg beperkt blijft.

“Er zijn weinig gevallen waarbij leerkrachten besmet worden door leerlingen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Maar de scholen zijn niet immuun voor het virus. Het is dus cruciaal dat we de maatregelen blijven naleven. De cijfers laten echter ook toe om te nuanceren. De onderwijsdraaiboeken werken en ze worden goed toegepast in de scholen. We moeten de maatregelen nu vooral blijven naleven.”