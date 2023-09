29 gemeenten doven openbare verlichting binnenkort uurtje later

Vanaf 9 oktober blijft de openbare verlichting in 29 gemeenten in onze regio langer branden. Dat melden de lokale besturen via Toekomstforum, het samenwerkingsverband van de gemeenten in Halle-Vilvoorde. De lichten gaan dan pas om middernacht uit in plaats van om 23 uur. Er is dan ook de mogelijkheid om de straatverlichting in de nacht van zondag op maandag te laten branden.