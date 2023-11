Vrijdagavond organiseerde onze redactie de allereerste 'RINGquiz'. Na bijna 30 jaar regionale televisie maken, wilden we wel eens weten hoe het met de lokale kennis van onze kijkers gesteld is. 35 teams trokken ten strijde in de quizarena van de Montil in Affligem.

35 teams met telkens vier deelnemers. Voldoende kijkers of RINGtv-supporters om één van de zalen in De Montil mee te vullen. Wat volgt, is een avondvullende quiz met algemene vragen én vragen over jouw zender.

“Pittig”, laten we optekenen. Maar ook “voor herhaling vatbaar”. Staat genoteerd.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.