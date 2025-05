Met Lentefabriek palmen beats opnieuw Desbeck-site in Hoeilaart in: “Klaar om de zomer in te vliegen”

In Hoeilaart was er afgelopen zomer opnieuw bedrijvigheid in de verlaten fabriek Desbeck. Dat was decennialang een bekende ijzergieterij, een echt icoon van de gemeente, maar de deuren gingen aan het begin van de coronacrisis voorgoed dicht. Vorige zomer ging het eenmalige Project Desbeck er door. “Maar nu de afbraak van de fabriek uitgesteld, zagen we terug een opportuniteit”, zegt Nell Dumortier. “XER en Mentality slaan de handen in elkaar om vanop de site van de oude staalfabriek voor het tweede jaar opnieuw een heus event te organiseren. Met Lentefabriek staan we XER terug in de startblokken om de zomer in te vliegen.”

Met meer dan 2.000 bezoekers was Project Desbeck een voltreffer. Opvolger Lentefabriek wordt wat kleinschaliger, zo wordt het podium in de fabriek geschrapt. Er is wel ruimte voor graffiti en verder plant de organisatie een samenspel van licht en geluid. “XER zal de house/trance/UKG stage voorzien van de meest actuele DJ’s en zal Mentality de dub corner in vuur en vlam zetten”, besluit Dumortier.