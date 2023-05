37 chauffeurs betrapt op afleiding achter stuur: rijbewijs kwijt en naar politierechtbank

Het parket Halle-Vilvoorde blijft hard optreden tegen chauffeurs die gsm’en achter het stuur. De voorbije week moesten 37 bestuurders meteen hun rijbewijs afgeven voor 8 dagen nadat de politiezone Zennevallei hen betrapte met hun gsm in de hand. In het najaar moeten ze zich verantwoorden voor de politierechtbank. Daarbij riskeren ze een geldboete van 240 tot 4.000 euro.

Het was de derde grote politieactie waarbij chauffeurs die gsm’en achter het stuur geviseerd worden. “En wellicht zullen er nog gelijkaardige acties volgen,” zegt woordvoerster van politie Zennevallei Anneleen Adang. “Afleiding moeten we zoveel mogelijk vermijden in het verkeer. Tussen de 5 en de 25 procent van de verkeersongevallen is te wijten aan afleiding achter het stuur. Bellen achter het stuur zou het risico op een ongeval zelfs verdrievoudigen.”