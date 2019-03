4 regiogemeenten op lijst van Fortis-kantoren die sluiten

Een paar dagen geleden maakt BNP Paribas Fortis bekend dat er tegen eind 2021 267 bankkantoren zullen verdwijnen in ons land. Volgens La Libre Belgique gaat het onder meer om filialen in Linkebeek, Jezus-Eik, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw.

BNP Paribas Fortis liet vorige week weten dat het de sluiting van meer dan een derde van z’n bankkantoren versneld. Volgens de grootste bank van ons land doet nog amper 14 procent van de klanten z’n bankverrichtingen alleen in een bankkantoor. De rest doet z’n bankzaken digitaal of combineert het onlinegebeuren met een sporadisch bezoek aan het bankkantoor. De krant La Libre Belgique meent te weten dat in onze regio bankkantoren van BNP Paribas Fortis in onder meer Linkebeek, Jezus-Eik, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw de deuren moeten sluiten.