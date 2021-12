40 procent van de bussen rijdt niet

Vandaag zijn in Vlaams-Brabant zo'n 60 procent van de chauffeurs van De Lijn niet aan de slag. Dat is het gevolg van een nationale stakingsdag.

"Aan de nationale betoging neemt ook een deel van ons personeel aan deel. Deze actie is dus niet tegen De Lijn gericht, maar is een signaal naar het beleid", benadrukt De Lijn naar aanleiding van de vakbondsactie vandaag tegen de loonnormwet. De gevolgen laten zich wel flink voelen bij de vervoermaatschappij. Zo rijden in Vlaams-Brabant maar 60 procent van de chauffeurs. De Lijn heeft wel een alternatieve dienstregeling uitgewerkt. Die vind je hier. Ook bij de NMBS en de MIVB laat de actie zich voelen. Meer info over de treinen vind je hier, over de metro hier.