40-tal leerlingen van Kouterschool Malderen week in quarantaine

In de Kouterschool in Malderen zitten 42 leerlingen uit twee klassen van het vijfde leerjaar in quarantaine. Een leerling van de Kouterschool en de ouders van het kind testten positief op de Britse coronavariant. Omdat een ander gezinslid les volgt in de middelbare school Virgo Sapiens, zitten ook daar klassen in quarantaine.

De leerlingen van de Kouterschool krijgen afstandsonderwijs of de ouders kunnen boeken afhalen aan de school. In Virgo Sapiens zitten 98 leerlingen en 12 leerkrachten in quarantaine. Ook de ouders van de leerlingen moeten in quarantaine totdat hun testresultaten bekend zijn. De ouders en leerlingen die geen symptomen hebben, krijgen een bevestigingscode om zich te laten testen bij hun huisarts of in het triagecentrum.

Burgemeester van Londerzeel Conny Moons roept ook op tot kalmte. “Ik heb afgelopen weekend ook een mail gestuurd naar ouders en mensen uit het verenigingsleven om niet ongerust te zijn”, vertelt Moons. “Zo’n nieuws komt natuurlijk binnen, zeker als het om de Britse variant gaat. Maar we roepen op om niet te panikeren, maar om alert te blijven en de regels te respecteren.”