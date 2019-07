40,7 graden! Vandaag warmste dag ooit

De kans bestaat dat u 25 juli 2019 nog lang zal kunnen herinneren. In Beitem, in West-Vlaanderen, is deze namiddag het warmterecord gesneuveld. Met 40,7 graden is het vandaag officieel de warmste dag ooit in ons land.

Het hitterecord van 39,9 graden dat gisteren in Kleine-Brogel in Limburg werd gemeenten is dus van korte duur. Kleine-Brogel deed vandaag al beter met 40,6 graden, Beitem deed er nog een schepje bovenop. "Vandaag kan het op sommige plekken stijgen tot 41 graden. De gevoelstemperatuur piekt vanmiddag zelfs tot 48 graden Celsius", meldt Noodweer Benelux.

Het KMI kondigde eergisteren voor het eerst code rood af voor hitte. Vandaag bereikt de hittegolf zijn hoogtepunt. “Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden”, klinkt het op de website van het KMI. “Onderneem actie om jezelf, anderen en indien mogelijk jouw bezittingen in veiligheid te brengen en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.”

Wie in Zaventem dezer dagen op zoek is naar een beetje verkoeling, kan nog tot en met morgenavond terecht in 2 kerken. De Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek en de Sint-Martinuskerk in Zaventem zetten naar aanleiding van de hittegolf de deuren open van 9 tot 5 uur 's avonds. In kerken is het meestal flink wat koeler dan buiten en het is er bovendien ook heerlijk rustig.