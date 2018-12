5 gemeenten in de regio krijgen gratis wifi

De Europese Commissie hield onlangs een eerste subsidieronde voor de uitrol van een wifi-netwerk dat bezoekers en inwoners gratis kunnen gebruiken. In ons land vielen 97 steden en gemeenten in prijzen. Vijf daarvan liggen in Halle-Vilvoorde: Dilbeek, Opwijk, Grimbergen, Wemmel en Hoeilaart. Zij kunnen binnenkort met Europese steun de inwoners en bezoekers op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en ziekenhuizen gratis wifi aanbieden. Ook Halle diende een aanvraag in om subsidies te krijgen, maar de stad was niet bij de gelukkigen. De Europese Commissie organiseert de komende twee jaar wel nog drie andere subsidierondes.