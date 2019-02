5 miljoen euro voor natuur in Steenokkerzeel en Kampenhout

Europa investeert de komende zeven jaar maar liefst 5 miljoen euro in het project LIFE Green Valleys. In dat project nemen de vaak natuurgebieden in onder meer Steenokkerzeel en Kampenhout onder handen.

Het project LIFE Green Valleys werd in 2018 opgestart en strekt zich naast Kampenhout en Steenokkerzeel ook uit over Kortenberg, Boortmeerbeek en Bonheiden. “Een van de speerpunten van het project is om die snippers met elkaar te verbinden tot een brok robuuste natuur’, aldus Sarah Tilkin, die het project coördineert bij Natuurpunt.

Centraal staat het herstel van de natuur waardoor zeldzame orchideeën volop kunnen groeien. “Op korte termijn zullen enkele kaprijpe populierenplantages verdwijnen in functie van open grasland”, zegt Sarah Tilkin. “Die open weiden moeten toelaten dat negen verschillende soorten orchideeën er kunnen groeien. Zoveel soorten wilde orchideeën op één plek is uniek in Vlaanderen en ook erg bijzonder in Europa.”

Het project moet ook de kamsalamander en beschermde zeggekorfslak ten goede komen. Daarnaast is er ook geld vrijgemaakt om het kalkmoeras te herstellen. Het project moet tot slot ook bijdragen aan meer natuurbeleving in de regio.