5x11 jaar Europese Carnavalsvrienden gebundeld in boek

De Europese Carnavalsvrienden bestaan 55 jaar, en dat vieren ze met een boek. In ‘De Micro is van Ons’ bundelen ze al hun avonturen en besturen van de afgelopen '5x11' jaar.

De Europese Carnavalsvrienden, die de grootste familie carnavalisten van Europa vormen, zijn bijzonder trots op hun jubileumjaar. “We zijn eigenlijk een overkoepelend orgaan van carnavalsverenigingen over heel Europa”, vertelt schatbewaarder Henri Van Limbergen. “We verkiezen ook een Europaprins, die naar Nederland, Duitsland en Frankrijk gaat om ons te vertegenwoordigen. Wij gaan ook in stoeten mee als we uitgenodigd worden in binnen- en buitenland. Het boek vertelt onze geschiedenis, toont alle prinsen en laat ook zien waar we allemaal geweest zijn met de vereniging. Het doet wat met een mens om dat zo allemaal in een boek te zien staan.”