6 op de 10 Vlaams-Brabanders gebruikte vorig jaar openbaar vervoer

Bijna 6 op de 10 inwoners van Vlaams-Brabant gebruikte vorig jaar het openbaar vervoer. Dat is het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies. Het aantal gebruikers van trein, metro, tram of bus ligt in onze provincie bijna 10% hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Dat valt te lezen in de 7de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute.

De Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute peilt naar het onveiligheidsgevoel van de Belg in het verkeer. Voor de enquête werden meer dan 6.000 mensen bevraagd.

Ongeveer 6 op de 10 inwoners uit Vlaams-Brabant hebben in 2018 gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Dat het is meeste van alle provincies. Toch blijft de auto veruit het populairste vervoersmiddel. 82% van de Vlaams-Brabanders hebben zich in het afgelopen jaar verplaatst als bestuurder van een wagen.

Exact de helft van de Vlaams-Brabanders gebruikte vorig jaar wel eens de fiets. Dat is veel lager dan het Vlaamse gemiddelde, dat 63% bedraagt. Dit jaar voor het eerst de Belg zijn mening gevraagd over enkele mogelijke beleidsmaatregelen rond mobiliteit. Het antwoord van de Vlaams-Brabanders, verklaart deels waarom de fiets bij ons minder populair is.

Maar liefst 8 op de 10 Vlaams-Brabanders wil namelijk een betere weginfrastructuur voor fietsers. Het merendeel van hen wil dat er ook geïnvesteerd in fietssnelwegen. 4 op de 10 Vlaams-Brabanders zijn dan weer tegen de invoering van een slimme kilometerheffing.