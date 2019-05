783.000 euro boete en 4 jaar cel voor oud-bankdirecteur

De oud-bankdirecteur lichtte tussen 2005 en 2013 tientallen mensen op uit onder meer Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Hij liet hen investeren in een Luxemburgse vennootschap, die volgens zijn verhaal een briljante investering zou zijn. Achteraf bleek die vennootschap niet te bestaan. De man cashte zelf het geld dat z’n slachtoffers hem in vertrouwen gaven. De rechtbank in Oudenaarde heeft de man nu een celstraf van vier jaar gegeven en een boete van 6000 euro. Hij moet van de rechter ook z’n slachtoffers vergoeden voor een bedrag van in totaal bijna 800.000 euro.