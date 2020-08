8 op de 10 nieuwe besmettingen in de regio komen uit Vlaamse Rand

De voorbije week werden in Halle-Vilvoorde 175 nieuwe besmettingen geteld. 8 op de 10 van die besmettingen komen uit een gemeente in de Vlaamse Rand. Het gaat in totaal om 143 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

De meeste besmettingen, 22 in totaal, werden de voorbije week vastgesteld in Vilvoorde. Daarna volgen Dilbeek met 20 besmettingen, Sint-Pieters-Leeuw met 19 besmettingen en Asse met 17 besmettingen. 15 gemeenten in onze regio bevinden zich momenteel boven de alarmdrempel. Daarvan bevinden zich er drie niet in de Vlaamse Rand: Opwijk, Zemst en Pepingen. Ook de volledige regio Halle-Vilvoorde blijft boven de alarmdrempel liggen met 27 besmettingen per 100.000 inwoners.

De cijfers tonen de invloed aan van de besmettingen in Brussel op de aangrenzende gemeenten. In onze hoofdstad woedt het virus momenteel het hardst. "Sinds 30 juli hebben we hiervoor gewaarschuwd. In Brussel-stad stijgt het aantaal besmettingen tot 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per week, in het volledige gewest tot 74", zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey. "De drempel van 50 wordt overschreden in 15 van de 19 Brusselse gemeenten en in 5 gemeenten uit de Vlaamse Rand."

Het gaat om Machelen (71), Linkebeek (64), Sint-Pieters-Leeuw (56), Drogenbos (53) en Asse (51). Vilvoorde, Wemmel en Dilbeek liggen net onder die grens van 50 nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, ligt in onze provincie ook nog altijd boven de 1. Dat betekent dat de epidemie in Vlaams-Brabant aan kracht blijft winnen. Ook op nationaal vlak blijft het aantal besmettingen stijgen, al remt de groei wel verder af.