8,2 miljoen euro voor renovatie schoolgebouw COOVI

De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert 8,2 miljoen euro in de renovatie van een schoolgebouw op de COOVI-campus op de grens van Anderlecht met Sint-Pieters-Leeuw. “Dankzij de investering kunnen we de verschillende opleidingen voeding, wetenschap en biotechniek met elkaar in verbinding brengen”, zegt Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.