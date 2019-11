9 op de 10 afvalophalers slachtoffer van agressie

Uit de rondvraag blijkt dat 1 op de 3 parkwachters en afvalophalers minstens één keer per week het slachtoffer is van verbale agressie. Het gaat dan om roepen, schelden of het maken van intimiderende gebaren. 1 op de 4 parkwachters waren het voorbije jaar slachtoffer van minstens één feit van fysieke agressie. Bij de afvalophalers is dat 1 op de 5.

“De cijfers zijn onaanvaardbaar”, zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval. “Deze mensen doen iedere dag, door weer en wind, hun best om andermans huisvuil op te ruimen of in ontvangst te nemen. Dat verdient alleen maar respect. Gelukkig is er ook positief nieuws: de meesten krijgen ook regelmatig een compliment.”

De cijfers worden bekendgemaakt naar aanleiding van de Week van de Afvalophaler, die vandaag start. Tussen 18 en 24 november wordt meer respect gevraagd voor hun werk. “Campagnes als deze blijven nodig. Al rekenen we ook op de vriendelijke inborst van de Vlamingen. Een ‘goedemorgen’ of ‘dankuwel’, het kost niets en toont dat het werk gewaardeerd wordt”, besluit Wim Dries, voorzitter van de VVSG.