Aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde blijft afnemen

De voorbije week is Vilvoorde het hardst getroffen door nieuwe coronabesmettingen. 73 mensen testten er positief. Daarna volgen Grimbergen (68), Sint-Pieters-Leeuw (54), Asse (50) en Halle (47). In de ziekenhuizen zien we in tegenstelling tot de nationale trend een lichte stijging. In het UZ Brussel verblijven momenteel 45 coronapatiënten. Dat zijn er 6 meer dan de week daarvoor. Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde telt 12 coronapatiënten, even veel als vorige week. Bijna 225.000 mensen in Halle-Vilvoorde hebben intussen hun eerste vaccinatie gekregen. Dat is goed voor 45 procent van de volwassen bevolking in onze regio. Ruim 81.000 inwoners zijn volledig gevaccineerd.