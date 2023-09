Aantal cafés in Halle-Vilvoorde in tien jaar met meer dan een derde gedaald

Het aantal cafés en bruine kroegen in onze regio is in tien jaar tijd met meer dan een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Oorzaken van de daling liggen bij de stijgende energie- en personeelskosten. Sommige zaken blijken ook te evolueren tot eetcafés, om zo de winstmarges te vergroten.

We trekken naar café Den Herberg in Huizingen. Daar lopen Akke en zus Charlien al warm. Want zondag is het de grote dag: dan nemen ze het café over. “Heel veel mensen vinden het fijn dat wij het café willen voortzetten en dat geeft een goed gevoel”, steekt Akke van wal. Toch zijn broer en zus stilaan een uitzondering. De stiel van cafébaas lijkt minder aantrekkelijk dan vroeger. In Halle-Vilvoorde is het aantal cafés in tien jaar tijd met 34 procent gedaald. “Alles wordt duurder en dat is soms moeilijk door te rekenen aan de klant,” verklaart Bruno Vandierendonck van Horeca Halle.

Hij doelt onder andere op de loonindexering en de stijgende energiekosten. Veel winstmarge is er niet meer. “Er zijn ook nog de witte kassa, het forfaitair systeem dat binnenkort wordt opgezegd,… Als het zo blijft duren, wie wil dan nog café houden?”, vraagt Vandierendonck zich af. De voorzitter van Horeca Halle ziet wel oplossingen: “Het btw-stelsel zou bekeken kunnen worden. Wij kopen softdrinks en koffie aan met zes procent btw en verkopen met 21 procent btw. Die regeling houdt geen steek. Mocht de regering dat gelijktrekken naar bijvoorbeeld negen procent, zou dat ondernemers al veel ademruimte geven.”