Aantal landbouwbedrijven stagneert, maar werkgelegenheid stijgt

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant bleef de voorbije jaren schommelen rond de 2730. De eerste tien jaar van deze eeuw verdwenen 41 procent van de landbouwbedrijven, maar sinds 2017 is een kentering ingezet, waardoor het aantal landbouwbedrijven nu stagneert. Dat blijkt uit het nieuwe landbouwrapport van de vijf provincies uit ons land.

Ook al blijkt dat het aantal landbouwbedrijven is gedaald, de werkgelegenheid in de sector neemt wel toe. Tussen 2017 en 2020 steeg het aantal werknemers in Vlaamse-Brabantse landbouwbedrijven met 3,3 procent. Bij zelfstandigen binnen de sector werd een hogere stijging van 13 procent genoteerd.

In onze provincie zijn grasland en granen de meest voorkomende teelten. Bij verschillende akkerbouwteelten is er wel een jaarlijkse schommeling, afhankelijk van factoren zoals het weer of de prijzen. Alleen in de aardappelen is er een algemeen stijgende trend. Vlaams-Brabant scoort van alle provincies het laagst in landbouwbedrijven met veeteelt.

Het landbouwrapport brengt tal van cijfers in kaart die je kan vergelijken met andere gemeenten of provincies. Zo kan je te weten komen hoeveel koeien er in jouw gemeente grazen. “Ideaal voor beleidsmakers, middenveldorganisaties en iedereen die benieuwd is naar land- en tuinbouw,” besluit gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V).