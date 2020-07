Aantal nieuwe besmettingen in Halle-Vilvoorde blijft stabiel

Het aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde blijft stabiel. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. In twaalf gemeenten in onze regio werd de voorbije week een besmetting vastgesteld, samen goed voor 20 positieve testen.

De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers die RINGtv twee weken geleden opzocht. Toen ging om het 21 besmettingen in 13 gemeenten. De meeste positieve tests werden de voorbije zeven dagen vastgesteld in Grimbergen, Vilvoorde en Machelen: 3. In Asse en Kraainem gaat het om 2 besmettingen. In volgende gemeenten werd één besmetting vastgesteld: Dilbeek, Gooik, Halle, Londerzeel, Meise, Steenokkerzeel en Zaventem.

Tijdens deze coronaepidemie werden in Halle-Vilvoorde in totaal al 2.918 besmettingen vastgesteld, al ligt het reële aantal ongetwijfeld hoger. De meeste besmettingen komen uit Dilbeek: 249. Daarna volgen Grimbergen (240) en Vilvoorde (222). Tijdens deze epidemie werden in totaal 996 patiënten opgenomen in een ziekenhuis in onze provincie. Momenteel liggen er nog 11 COVID-19-patiënten in een Vlaams-Brabants ziekenhuis.