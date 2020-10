Aantal spoorlopers aan station Londerzeel drastisch gedaald

In augustus werd over een lengte van 300 meter een omheining geplaatst tussen de twee sporen aan het station van Londerzeel. Het ging om een Belgische primeur. Die was niet toevallig in Londerzeel, want het station was een hotspot voor spoorlopen. Gemiddeld staken er zes personen per dag de sporen foutief over. Uit een testfase met de maatregelen blijkt dat aantal drastisch geminderd.

"Twee weken lang hebben we tijdens de spitsuren beelden bekeken van het station. Voor de omheining er stond, telden we gemidddeld drie personen per week die van het ene perron naar het andere gingen via de sporen. Dat levensgevaarlijk gedrag is gestopt door de omheining", aldus woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken.

Ook de betonblokken die op het einde van perrons werden geplaatst, bewijzen volgens Baeken hun nut. "Voor de betonblokken er stonden, telden we wekelijks 61 gevallen waarbij mensen van het perron sprongen en via de sporen een kortere route namen. Sinds de betonblokken er staan, hebben we geen enkel geval meer geobserveerd. Ook hier bewijst de maatregel dus voor 100% zijn nut."