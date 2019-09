Het aantal zorgboerderijen in Vlaams-Brabant is de afgelopen tien jaar verdubbeld van 58 in 2008 tot 114 in 2018. Dat heeft de Steunpunt Groene Zorg bekendgemaakt. De vzw werd in 2004 opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera om de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouw te ondersteunen.

Aantal zorgboerderijen in Vlaams-Brabant in 10 jaar verdubbeld

In 2018 waren er 114 zorgboerderijen actief in Landen waarvan 69 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 45 groene zorginitiatieven zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers. Ook dit jaar zijn er reeds een 7-tal nieuwe zorgboerderijen bijgekomen. Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwonderneming waar de landbouw zich engageert om personen in moeilijke leefsituaties een dagbesteding aan te bieden op het bedrijf.

De zorgboerderijen bieden wekelijks een 200-tal personen een individuele, zinvolle dagbesteding aan. Toch hinkt Vlaams-Brabant nog altijd achterop. Vorig jaar vertelde Steunpunt Groene Zorg dat er in onze provincie nog altijd te weinig zorgboerderijen in Halle-Vilvoorde in vergelijking met de rest van Vlaanderen.