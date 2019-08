Aantal zware verkeersongevallen Halle-Vilvoorde onder Vlaamse gemiddelde

In 2018 vielen er 310 doden op de Vlaamse wegen. 35 daarvan vielen in Vlaams-Brabant: 20 in de regio Halle-Vilvoorde, 15 in de regio Leuven. Zowel op het vlak van aantal ernstige ongevallen als het aantal ernstige slachtoffers ligt Vlaams-Brabant onder het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van Statistiek Vlaanderen.

Uit de analyse van de Vlaamse ongevallencijfers blijkt dat het gemiddeld aantal doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers in 2018 in Vlaanderen op 0,43 per 1.000 inwoners lag. In de regio Halle-Vilvoorde liggen maar vier gemeenten boven dat gemiddelde: Hoeilaart, Meise, Machelen en Pepingen.

“Vlaams-Brabant heeft veel gemeenten die onder het Vlaams gemiddelde blijven. Belangrijk om weten is dat het hier gaat om een cijfer op basis van een kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaams gemiddelde uit. Zeker voor gemeenten met een laag aantal inwoners kan dat het geval zijn”, legt Statistiek Vlaanderen uit.

Toch toont de statistiek een trend. Vorig jaar vielen er op de wegen in Halle-Vilvoorde 20 doden. Een halvering ten opzichte van 2013. Het totaal aantal ongevallen in onze regio bleef nagenoeg gelijk tegenover 2017, maar het aantal ernstige ongevallen daalt. In onze regio ligt het aantal ongevallen met doden of zwaargewonden op 2,6 per 1.000 inwoners. Enkel Machelen, Zaventem en Drogenbos liggen boven het Vlaamse gemiddelde.

“Dat Vlaams gemiddelde bedraagt 3,6 ernstige ongevallen per 1.000 inwoners. Vooral op de as tussen Gent en Antwerpen liggen veel gemeenten boven het Vlaamse gemiddelde, net als in West-Vlaanderen. Vlaams-Brabant kent opnieuw veel gemeenten die onder het gemiddelde blijven”, aldus Statistiek Vlaanderen.